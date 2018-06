Michael York přiznal, že je vážně nemocný

Jednasedmdesátiletý Michael York, kterého proslavily filmy jako Tři mušketýři, Kabaret nebo Vražda v Orient expresu, se zákeřným onemocněním začal bojovat v roce 2011.

"Všechno to začalo před dvěma lety, když jsem dělal minisérii s Tomem Contim. Všiml jsem si, že mám stále tmavé kruhy pod očima. Zpočátku jsem je maskoval make-upem, ale pak se to zhoršilo a bylo to vidět, tak jsem začal nosit tmavé brýle," řekl Michael York magazínu The Lady.

Hercovi nejdřív diagnostikovali rakovinu kostí. Nicméně lékaři později dospěli k závěru, že jde o onemocnění krve amyloidózu. Při ní se hromadí různé nerozpustné vláknité proteiny ve tkáních, mohou porušit jejich normální funkci a onemocnění často končí i smrtí.

"Úplně jsem ztratil hlas, což je pro herce dost znepokojující. Teď se to trochu vrátilo zpátky," prozradil herec.

York loni v létě podstoupil transplantaci kmenových buněk a chemoterapii, při níž přišel o vlasy.

"Můj obličej je trochu oteklý. To je asi z léků, ale i samotným onemocněním. Ložiska jsou po celém těle," prohlásil herec, který věří v uzdravení. "Vím, že to může být smrtící, ale nikdy jsem se nevzdal."