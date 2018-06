Michael přišel spasit svět

Jackson se tak zařadil mezi slavné osobnosti a politiky jako Matka Tereza, Richard Nixon či Robert Kennedy, kteří promluvili v této debatní instituci staré 178 let.

Jacksonův příjezd do Oxfordu se zpozdil o jeden a půl hodiny kvůli problémům se zpěvákovou zlomenou nohou.

Obsah řeči byl zveřejněn krátce předtím, než zpěvák vystoupil na pódium. Podle Jacksona nynější generace dětí zapomněla, jak být dětmi. To označil za "univerzální kalamitu, globální katastrofu". Vzpomněl přitom své dětství, kdy se mu, jak řekl, nedostávalo lásky.

Cílem jeho charitativního programu je "opět vytvořit pouto mezi rodiči a dětmi, obnovit naději a osvětlit cestu vpřed všem nádherným dětem, které jsou předurčeny k tomu, aby jednoho dne kráčely po této Zemi".

Když se Jackson v diskusi zmiňoval o svém dětství, které prožil jako profesionální zpěvák, zdůraznil, že "to, co jsem si skutečně přál, byl táta. Přál jsem si otce, který by mi dával najevo lásku, a to můj otec nikdy neudělal."

Jackson, který již předem slíbil, že jeho řeč překvapí svět, předestřel před posluchači univerzální zákon dětských práv, jenž zahrnuje mimo jiné právo být nezaslouženě milován.

O účast na Jacksonově projevu projevilo zájem 20.000 lidí, ale do debatní místnosti, která má kapacitu pouze 500 osob, se dostala jen hrstka vyvolených.