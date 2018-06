Ashton a Mila jsou jako Ross a Rachel z Přátel, říká Kutcherovo dvojče

Ashton a Mila se znají hodně let, potkali se totiž při natáčení seriálu Zlatá sedmdesátá. Letos v únoru se zasnoubili, ale ještě před svatbou se jim narodí dítě. Přestože mají za sebou několik vztahů, jsou prý jeden pro druhého jako stvoření.

"Miluji Milu. Ti dva se dali dohromady po 14 letech, a myslím, že to tak mělo být. Bylo by to, jako když si Ross bral Rachel, jako kdyby si David Schwimmer bral Jennifer Anistonovou," cituje Michaela Kutchera magazín Us Weekly.

Ashtonovo dvojče prozradilo, že na narození miminka se těší celá rodina. Těhotná je také jejich sestra Tausha, takže radost bude dvojnásobná.

"Jsou skvělý pár. Jsem za ně tak šťastný, opravdu. Ashton je připravený. Moje sestra a Ashton oba čekají miminko, je to tak vzrušující pro celou rodinu," dodal s tím, že se těší na rozšíření nové generace bratranců.

Micheal Kutcher ještě jako malý chlapec podstoupil transplantaci srdce a má také mozkovou obrnu. Je mluvčí organizace Reaching for the Stars, která pomáhá dětem s tímto onemocněním.

Jejich otec Larry je českého původu a matka Diane má irské, německé a české předky.