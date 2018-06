VIDEO: Kocáb předvedl, jak přebaluje dítě. Nasadil plenku opačně

Michael Kocáb se snažil moderátorce Dianě Kobzanové v její show ukázat, jak snadné je přebalit miminko. "Je to jednoduchý jak facka. To jsem tě dostal. Dělám to často," dušoval se Kocáb. Pak ale přišli společně s Dianou na to, že dávají panence plenku obráceně.

Moderátorku televize Óčko, která zatím o dětech nechce ani slyšet, utvrzoval v tom, že dítě nezmění nic k horšímu. "Dítě je to nejnádhernější, co tě v životě může potkat," řekl muzikant v rozhovoru, který uvede televize Óčko v pátek ve 21:10.

V současné době se Kocáb soustředí kromě syna Davida také na návrat své kapely Pražský výběr.

Ve staronovém složení vyrazí kapela na turné. Končí tak roztržka, která v roce 2006 kapelu rozdělila. Kocáb s Pavlíčkem si podali ruku po šesti letech na pohřbu Václava Havla a rozhodli se kapelu znovu vzkřísit.