Michael Kocáb: S Lejlou se neshodneme na výchově dítěte

"S Lejlou občas vyjedu," přiznal Kocáb v Limuzíně na Óčku. Jeho partnerka prý občas až příliš vehementně prosazuje svůj názor s tím, že je to obecně jasná pravda.

"Pokud jsou to věci, které neznám, tak to beru. Ale triviality," vysvětlil Kocáb, co ho nejvíc rozčílí. Jednou z takových trivialit je třeba přístup k dítěti.

"Jsem starostlivý, a když vidím, že ten malej pořád lítá po schodech nahoru dolů a ze všeho padá, tak mu koupím takovou dětskou helmičku. Je to proti tomu, že si dítě tu hlavu rozbije. A ona mu ji sundá s odůvodněním, ať si ji rozbije, ať se naučí, že to bolí. A já říkám, že budeme mít potom mrzáčka, který ví, jak to bolí," prozradil Kocáb.

Takové hádky ale nebere za nic závažného a rozhodně to jejich vztah nijak neohrožuje.

Devětapadesátiletý Kocáb se dal s čtyřiatřicetiletou Abbasovou dohromady v roce 2009, když mu dělala tiskovou mluvčí na ministerstvu pro lidská práva. Mají spolu dvouletého syna Davida.

Michael Kocáb se nyní plně věnuje muzice, politika ho ale stále zajímá a v pořadu Limuzína na Óčku se ostře pustil i do současné politické situace. Celý rozhovor odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.