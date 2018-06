Michael Jackson znovu u soudu

Roušku si z obličeje Jackson sundal pouze při své výpovědi. Je notoricky známo, že zpěvák vydal neuvěřitelné peníze za to, aby jeho pokožka byla světlejší. V současné době údajně bledne proto, že má vitiligo, což je choroba, která se projevuje bílými skvrnami na kůži.



Jackson podle obžaloby v roce 1999 neuskutečnil dva již Avramem domluvené koncerty, a to v Sydney a v Honolulu, které byly spojeny s oslavou millénia. Avram dodal, že organizoval Jacksonovi v roce 1999 také dva charitativní koncerty, v Soulu a v Mnichově, na nichž prodělal. Ztrátu si chtěl vynahradit právě uspořádáním koncertů v rámci milénia.



Jackson byl u soudu podle svědků nervózní natolik, že dokonce požádal, aby mu byla zopakována přísaha, neboť prý ji neslyšel. Na otázky během tří hodin odpovídal zmateně a tichým hlasem. Hájil se tím, že Avram koncerty telefonicky odřekl.



Avramovi advokáti poukazovali na to, že v jeho výpovědi bylo několik s procesem nesouvisejících výroků a že jeho výpověď se lišila od toho, co vypovídal v červnu.

Tuto námitku se snažil Jacksonův advokát zlehčit tím, že je zcela pochopitelné, že si zpěvák nemůže pamatovat všechny detaily tak dávno uzavřené smlouvy, když se denně potýká s tisícovkami dopisů a telefonátů a jedná s desítkami agentů.



Soudního přelíčení se mohlo zúčastnit pětadvacet Jacksonových fanoušků, kteří byli vybráni losem. Před soudní budovou na něj čekali ctitelé, kteří se do soudní síně nedostali. Idol jim rozdal pár autogramů a zamával.



