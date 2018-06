Michael Jackson: Učím se od dětí

"Jsem taky velké dítě a teď musím vidět svět očima mladých. Učím se od nich více, než se ony naučí ode mě. Děti jsou vždycky nejlepšími pozorovateli okolí," řekl Jackson.

Zpěvák proslul náklonností k dětem, pro které zřídil zábavní park na své farmě Neverland. V roce 1993 si však jeden z jeho dětských přátel postěžoval otci, že ho Jackson sexuálně obtěžoval. Případ utichl teprve poté, co rodiče dítěte obdrželi od Jacksona blíže nespecifikované vyrovnání.

Jackson v rozhovoru zopakoval také chuť k filmování. "Chovám k filmu hlubokou lásku a chci být pionýrem a inovátorem ve filmové oblasti," řekl časopisu. Jackson si v roce 1993 založil vlastní filmovou společnost, aby konečně dostal hlavní roli.

Prozatím není známo, že by nějaký hraný film natočil či v něm hrál.

Zpěvák také popsal své zážitky z loňského 11. září. Při teroristických útocích byl v New Yorku, kde měl předtím koncert k třiceti letům sólové pěvecké dráhy. "Zavolali mi přátelé ze Saúdské Arábie, že Amerika je cílem útoku. Křičel jsem na všechny lidi na hotelové chodbě - běžte všichni pryč, hned utečte... Skočili jsme do vozu, ale kolem byla děvčata, která byla den předtím na koncertu, a klepala na okna vozu, znáte fanoušky... Skryli jsme se v New Jersey," řekl Michal Jackson.