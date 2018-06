Michael Jackson zatančil na předávání cen MTV se skupinou 'N Sync. Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona. Michael Jackson Britney Spearsová představuje Michaela Jacksona jako "umělce milénia" na slavnostním ceremoniálu MTV Video Music Awards v Radio City Music Hall (New York, 29. srpna 2002).

O nic méně překvapující je informace, že Michael za manželství s Debbie Rowe a Lisou Marie Presley každé zaplatil 15 milionů dolarů. A nakonec si milý exšvagříček neodpustil poznámku na účet Michaelových zálib v plastických operacích. Podle jeho slov si prý nechával každý den píchat injekce, které měly jeho tváři zabezpečit bledý odstín.A co na to všechno říká zpěvákův právník? Jsou to absolutní nesmysly."Každopádně se to na Michaela Jacksona valí a valí a on se rozpadá a rozpadá...