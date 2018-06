Michael Jackson má obrovské dluhy

19:00 , aktualizováno 19:00

Michael Jackson je zadlužený a téměř nesolventní. Popová hvězda, která je obviněna ze sexuálního zneužívání, žije z posledních finančních rezerv a není s to splatit půjčku 70 milionů dolarů u banky Bank of America, která má být uhrazena do úterý, napsal list The New York Times.