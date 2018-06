Michael Jackson chce zpátky na výsluní

V obecenstvu nechyběli Eartha Kittová, Patty Dukeová, Debbie Reynoldsová, Naomi Campbellová, David Hasselhof, Macaulay Culkinlau a samozřejmě dlouhodobá Jacksonova přítelkyně Liz Taylorová.

Mnoha dnešním čtyřicátníkům a padesátníkům přináší Jackson na mysl zázračně nadané dítě, které přivedlo v sedmdesátých letech ke slávě své starší bratry ve skupině známé jako Jackson 5 a později prostě jako The Jacksons. V následujícím desetiletí Jackson probořil rasové bariéry v rozhlasových stanicích i na hudební televizní stanici MTV a vydal jedno z nejúspěšnějších hudebních alb vůbec The Thriller. Do atmosféry osmdesátých let přispěl ještě oblíbenou písní "We Are the World".

Tehdy jeho zpěvácká popularita dosahovala vrcholu. Ale poté nastala chyba, když jeho nepochybný zpěvácky a pohybový talent zastínily skandály kolem dětí a plastických operací. Jejich stín ze sebe dodnes nesetřásl. Nejproslulejší skandál se odehrál v roce 1993, kdy byl obviněn ze sexuálního obtěžování chlapce na svém proslulém dětském ranči Neverland v Kalifornii. V mimosoudním vyrovnání podle neoficiálních zpráv zaplatil mezi pěti až dvaceti milióny dolary.

Jeho dvě nevydařená manželství s Lisou Marii Presleyovou a Debbie Rowevou, která mu porodila dvě děti, nyní čtyřletého syna Prince Jacksona a tříletou dceru Paris Michael Katherine Jacksonovou, považovali mnozí jen za průhledný pokus o vybudování vnější fasády normálnosti.

V roce 1995 Jackson vydal dvojalbum HIStory obsahující nejméně z poloviny starší hity a pak se odmlčel.

"Nejde ani o to, že by mladí lidé neslyšeli o Michaelu Jacksonovi. Horší je to, že deset let měli před očima strašidelnou podívanou, fámy a soudní pře. Jak se tím mají prokousat a něčemu naslouchat. Pro Jacksona to bude nadlidský boj," prohlásil podle amerického tisku šéfredaktor časopisu Spin Alan Light.