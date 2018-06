Michael Jackson chce na Měsíc

Jackson si zahrál epizodní roli ve filmu Muži v černém II, kde v podstatě hrál sám sebe. Totiž popovou hvězdu, která sní o tom, že se stane agentem pro práci s mimozemšťany a stane v čele mimozemského ministerstva na Zemi.



Přiznal, že řeči o tom, že chce letět na Měsíc, jsou pravdivé. Proslýchá se, že Michael už trénuje s členy posádky Apolla 14, aby se stal první popovou hvězdou ve Vesmíru.



Je možné, že Jacksonovo rozhodnutí odejít ze šoubyznysu je motiváno rozčarováním nad tím, že jeho poslední album Invincible (Nepřemožitelný) není příliš úspěšné. Zatímní prodej alba, jehož natočení bylo prý nejdražší ze všech Jacksonových desek, je propadákem. Zpěvák viní společnost Sony Music ze špatné reklamní kampaně alba a dokonce šéfa nahrávacího studia Tommy Mottolu obvinil z rasismu. Údajně se chce Sony Music třiačtyřicetiletého Jacksona zbavit, přestože mu ve smlouvě slíbila ještě dvě alba. Vydat však prý chce jen výběr z jeho nejslavnějších hitů.



V rozhovoru se také Jackson pokoušel rozptýlit letité spekulace o svém zvláštním vztahu k dětem. "Když mi bylo sedm, osm let, pobýval jsem v nočních klubech. Viděl jsem striptérky se svlékat, viděl jsem, jak začínají rvačky, viděl jsem dospělé lidi, kteří se k sobě chovali jako svině. To je důvod, proč si nyní kompenzuji to, co mi v dětství chybělo. Pokud přijdete do mého domu, uvidíte tam kolotoč, biograf, zvířata," poznamenal Michael Jackson.