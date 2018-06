Michael Jackson chce dobýt Hollywood

Nezdařená manželství znamenala pro Jacksona stresující období. Nehodlá se však podle vlastních slov neustále skrývat, a tak se rozhodl celém světu dokázat, že se jako jeden z nejfamóznějších zpěváků posledních deseti let vrátí a zase bude králem ve světě hudby.



Před pár týdny se na pulty obchodů s hudebními nosiči dostalo nové album s názvem Invincible (Nepřemožitelný), které má vynést popové hvězdě návrat mezi špičku. Ovšem sama star si není megaúspěchem nikterak jistá, a tak Michaelovy naděje teď směřuje také k filmu. Pro hereckou roli a produkci nového filmu si povolal jednu z nejlepších kolegyní ze světa hudby. Liza Minelliová je pro něj zárukou spolehlivé spolupráce.



"Snímek je o dvou bojovných umělcích, kteří se snaží prorazit," přibližuje film sám Michael. "Kamkoli ti dva přijdou, zůstane po nich skvělý taneční song a hlavně rozruch. Já nežertuji!" dodává muž, kterého svět zná s rouškou na ústech.

Pro mnoho lidí je ovšem Michael Jackson pojmem bizarního umělce s dost podivným chováním. A Liza snad je ze stejného těsta jako on. Michael vzkazuje všem, že si je vědom vlastní identity: "Bude se to jmenovat Capricios Anomaly in the Sea of Space." Tedy něco jako rozmarné výjimečnosti ve vesmírném oceánu.