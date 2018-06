Michael Jackson byl závislý na plastických operacích, tvrdí jeho matka

"Jednoho dne ho napadlo, že by si nechal udělat nos," popsala Jacksonová, jak se její loni zesnulý syn poprvé vydal za plastickým chirurgem. Později prý zpěvák v úpravách svého vzhledu pokračoval tak dlouho, až jeho nos "začal vypadat jako párátko". Jacksonová nakonec zpěvákova plastického chirurga sama navštívila a požádala ho, aby příště jen předstíral, že nějakou operaci udělal.

Jacksonová také přiznala, že se stále ještě učí, jak se vypořádat se smrtí svého syna. Michael Jackson zemřel loni v červnu na předávkování silným anestetikem, které mu podal jeho lékař. Králi popu bylo 50 let.

Zpěvákova matka dostala do péče všechny tři jeho děti a snaží se jim umožnit co nejnormálnější život. Dvě děti už skončily s domácí výukou a začaly chodit do soukromé školy, nejmladšího syna totéž čeká příští školní rok. Jacksonová v pořadu Winfreyové také řekla, že nenutí děti, aby na veřejnosti nosily závoje zakrývající tvář. Zpěvák na tom trval, aby jeho dva syny a dceru nikdo nemohl poznat.

Michael Jackson s maminkou Katherine

Jacksonův starší syn Prince a dcera Paris se rozhovoru s Winfreyovou rovněž zúčastnili a vzpomínali na zpěváka. "Myslím, že nikdo nerozumí tomu, jak dobrým otcem byl," řekla dvanáctiletá Paris.