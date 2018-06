Jackson byl před smrtí téměř slepý, vypověděl jeho lékař

Podle výpovědi osmapadesátiletého Murraye, která byla pořízena dva dny po Jacksonově smrti z 25. června 2009, zpěvák nosil ke konci života brýle se zvětšovacími sklíčky. Měl obrovské problémy s močením, trvalo mu prý hodiny, než ze sebe dostal pár kapek, někdy se i pomočil.

Snímek z pokoje, kde zemřel Michael Jackson

Během procesu se již dostalo na veřejnost, že Jackson měl v době smrti zavedený katétr a v nose měl hadičku, kterou mu byl průběžně dodáván kyslík.

Podle Murraye měl Jackson problémy se životosprávou. Téměř nejedl ani nepil. Stěžoval si, že byl nucen jíst v dětství, takže se mu stravování zošklivilo. Ke konci života se občas přemohl k tomu, aby si dal kuřecí maso s rýží.

Lékař u něj několikrát zasahoval kvůli dehydrataci.

Murray, kterému hrozí čtyři roky vězení, přiznal, že zpěvákovi ráno před smrtí podal anestetikum propofol. Látku užívanou k uvedení do narkózy si prý Jackson vyžádal, protože mu nezabíraly léky na spaní. Podle Murrayových obhájců si zpěvák sám dal později další dávku, což způsobilo jeho okamžitou smrt.

Jacksonův osobní lékař Conrad Murray u soudu Pro fanoušky Michaela Jacksona je Conrad Murray zločinec (27. září 2011)

Soudní lékař Christopher Rogers, který provedl pitvu, v úterý ale toto tvrzení vyvracel s tím, že by Jackson, který již pod vlivem propofolu byl, musel mít sílu vstát a látku do sebe vpravit, a to všechno ve dvou minutách, kdy se od něj Murray podle vlastní výpovědi vzdálil. To označil Rogers za nemožné.