Michael Jackson bude přednášet v Oxfordu

Jacksona, rabína Boteacha a zpěvákova přítele Uriho Gellnera obklopili početní fanoušci a fotografové, když všichni tři v pondělí večer společně přijeli do Královského institutu britských architektů v Londýně, aby tam představili veřejnosti Gellnerovu a Boteachovu knihu "Confessions of a rabbi and psychic" (Vyznání rabína a média), která je sestavena z korespondence mezi oběma muži.

O Jacksonův projev projevilo zájem 20.000 lidí, ale do debatní místnosti se vejde pouze 500 osob.

Do Británie přijel Jackson poté, co si koncem února zlomil pravou nohu při pádu ve svém ranči v Kalifornii, a tak na představování knihy přišel o berlích.

V roce 1993 obvinil Jacksona dvanáctiletý chlapec ze zneužívání, a proto na sebe zpěvákovy dobročinné akce ve prospěch dětí poutají pozornost. Před osmi lety Jackson chlapcovo obvinění odmítl, ale v rámci mimosoudního vyrovnání zaplatil částku, kterou na něm právní zástupci žalujícího požadovali.