Michael J. Fox se chlubí, že je tatínkem

Michael J. Fox převzal 10. září v Los Angeles při udílení televizních ocenění Emmy cenu za hlavní herecký výkon v kategorii komedie za účinkování v seriálu televize ABC Spin City. Michael J. Fox se svou ženou Tracy Pollanovou.

Slavný manželský pár má opravdu velký důvod oslavovat. Do své rodiny totiž přivítali již čtvrtý přírůstek. Jejich novorozená holčička přišla na svět jen pár dnů po oslavách tradičního a velmi populárního amerického svátku Halloween. "Docela jsem se strachoval, že se naše zlatíčko narodí přímo do bouřlivých oslav samotného strašidelného svátku. Asi bych se pak bál, jestli vyroste v normální dítě nebo nás bude v noci strašit," vtipkoval nadšený otec.Holčička vážila po narození 3 kilogramy a 168 gramů. Podle lékařského personálu, který se porodu účastnil, se údajně měla hned na porodním sále čile k světu. "Má po každém z rodičů něco. Po mamince pusu a nosík a po tatínkovi oči a bradu. Nutno ale podotknout, že krásná je po obou," polichotila na stranu novopečených rodičů jedna ze zdravotních sester.Michael a Tracy spolu žijí již od roku 1988 a mohou se tak pochlubit prvenstvím v délce běžného hollywoodského manželství. "Pro nás oba je to první manželství a snad i proto nám to po tu dlouhou dobu tolik klapalo. Jsme nyní šťastnější než kdykoliv předtím," prohlásila Tracy.Slavný pár měl před současným dítětem dvě dcery a jednoho syna. "Jsou na mě doma prostě v převaze. A teď to platí tuplovaně. Už ale učím svého syna, jak na ženské vyzrát. Mé rady se mu budou v životě rozhodně hodit," poznamenal s úsměvem Michael.