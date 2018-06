Své nemoci se někdy musím smát, přiznává Michael J. Fox

Herec občas mívá silné záchvaty třesu, které mu znemožňují chovat se běžně jako zdravému člověku. A právě těmto stavům se vysmívá. Občas ho tremor(třes) překvapí, třeba když chtěl manželce Tracy Pollanové (56) připravit šálek kávy. To byl pak nápoj všude, jenom ne v hrníčku.

„Pravda je, že většinou se dostávám do situací, kdy se nemůžu přestat smát mým vlastním symptomům. Jednoho rána jsem přišel do kuchyně. Nalil jsem kávu do šálku, už s tím byly trochu problémy. Pak jsem oběma rukama šálek chytil. Tracy mě sledovala a zeptala se: Můžu ti s tím pomoct, drahý? Odpověděl jsem: Ne, zvládnu to! Pak jsem započal svou cestu přes kuchyni. Začalo to dost blbě. A jen se zhoršovalo. Horká káva cákala na moje ruce a na podlahu,“ přiznal Michael J Fox pro magazín AARP.

„Nejvíc mě ale na tom všem pobaví, když si představím, že to někdo vidí a pomyslí si: Chudák Michael, neumí si nalít ani kávu, to je tak smutné!,“ prohlásil herec s tím, že už od oznámení své nemoci v roce 1998 musel zápasit se soustrastnými pohledy lidí při setkání.

„Pokaždé jsem je musel ujistit, že mi je dobře, protože mi tak opravdu bylo. Po chvíli mi došlo, jak legrační je ten rozpor mezi tím, jak jsem se cítil a hrůzou lidí, kterou si představovali,“ řekl.

Přestože některé projevy Prakinsonovy choroby mu stěžují každodenní život, je prý rád, že nejsou bolestivé. „Jedinou opravdovou bolest cítím, když se mi někdy v spánku zkroutí a zkřiví nohy v křeči. Proto mívám u postele pár velmi tuhých bot,“ dodal americký herec.