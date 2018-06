Michael J. Fox: Šokovalo mě, že Robin Williams měl také parkinsona

„Jsem ohromen, že Robin měl Parkinsonovu nemoc. Jsem si jistý, jeho podpora pro naši nadaci předcházela jeho diagnóze. Byl opravdový přítel. Ať odpočívá v pokoji,“ napsal Fox na Twitteru.

„Byl skvělý, divoce zábavný, genius a jemná duše. Je to ztráta,“ dodal.

O nemoci Williamse promluvila ve čtvrtek jeho manželka Susan Schneiderová. Prohlásila, že herec zatím nebyl připravený oznámit, že trpí parkinsonem (více zde).

„Ve světle Robinova tragického odchodu doufáme, že ostatní naleznou sílu, aby vyhledali péči a podporu, kterou potřebují k vybojování svých bitev, a nebudou se díky tomu tolik bát,“ dodala podle BBC vdova po Williamsovi.

Foxovi byla Parkinsonova choroba diagnostikována v roce 1990, ale na veřejnosti to oznámil až o sedm let později. V roce 2000 pak oznámil, že kvůli nemoci opouští hlavní roli v seriálu Všichni starostovi muži.

Po několikaleté přestávce se ale opět vrátil ke hraní. Nemoc z něj prý udělala lepšího herce (více zde).

„Zjistil jsem, že existují jiné věci, které můžu využívat. To váhání, které parkinson způsobuje, je příležitostí zastavit se na chvíli a sbírat vše potřebné a odpovídat na to, co se děje, to mi dalo nový pohled na věc,“ řekl herec v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Michael J. Fox a jeho manželka Tracy Pollanová (12. ledna 2014)

Parkinsonova choroba je onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk produkujících nervový přenašeč dopamin. To je látka, která zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami.

Jeho nedostatek způsobuje motorické problémy a ovlivňuje psychický stav pacienta. Nemoc postihuje převážně starší lidi, nevyhýbá se však ani třicátníkům či čtyřicátníkům.



Přestože je Parkinsonova nemoc chorobou, na kterou v současné době stále neexistuje lék, mnoho léčiv dokáže symptomy choroby zmírnit, a zajistit pacientům lepší kvalitu života.