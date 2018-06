Michael Foret se o svátcích přejídal, Silvestr stráví radši prací

"Mám pocit, že jsem za ty tři dny přibral snad sto kilo. Leden bude hodně bolet, cítím se jako jídelní stůl Kelly Family," přiznává zpěvák. Může za to hlavně kuchařské umění jeho partnerky, vlastnoručně pečené cukroví a vaječný koňak, který prý dělá Eliška nejlépe na světě.

Lenošení bude ale brzy konec. Na Silvestra se Foret vrátí na divadelní prkna, kde odehraje poslední představení muzikálu Děti ráje v tomto roce.

Michael Foret pomáhal s přípravou cukroví. Michael Foret poslal veselou fotku od stromečku.

Nevadí mu, že jde do práce. Trochu se ale obává, co jeho kolegové na toto představení chystají. Čeká různé legrácky a změny ve scénáři. "Silvestrovské představení je vždycky trochu jiné a speciální. Třeba v tom, že namísto čtyř hodin trvá osm hodin, a když bude hrát Hamlet Tofi, tak osm a půl," říká se smíchem Foret.

Eliška Michelová, Michael Foret a Sagvan Tofi

V novém roce čeká Foreta stěhování do nového bytu a také vydání nové desky. "Po skončení muzikálu Děti ráje, který se bude hrát už jen do března, plánuji vydat album, na kterém už skoro rok makáme s producentem Luďkem Fialou. Po pěti letech, kdy jsem nic nového nevydal, se materiál dost nastřádal a absťák je taky už docela veliký. Pětiletou zkušenost v muzikálech chci ve své sólové kariéře využít naplno a budu hezky vzpomínat na to, že jsem měl tu čest být součástí dvou výjimečných kousků, vedle Dětí ráje to byly ještě Bídníci," uzavírá Foret.