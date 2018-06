Michael Foret míří na hrad

Noc s hvězdami již devátý rok pořádá jeho kolega, zpěvák Martin France. Stezka odvahy pořádaná před půlnocí je vedle koncertu sólistů a skupin, společenského rautu či ohňostroje pravidelným bodem programu.

"Mám rád stezky odvahy, jako malý kluk jsem se jich nachodil spoustu. Měli jsme chatu v chatové osadě u lesa a tam se podobné záležitosti jako noční chůze lesem, kde na nás bafali starší kamarádi, pořádaly hodně často. Zábavnější bylo, když jsem vyrostl a mohl jsem se do masky převlíknout sám a strašit ty mladší," vzpomíná Foret.



Na hradě Houska chce ale především zahrát pořádný koncert. Bude to vůbec jeho první na takovém místě. "Na hradech a zámcích je dobrá akustika, i proto se na Housku moc těším."

Přezdívku má Forest, ale Forresta Gumpa neznal

S kapelou jinak jezdí v létě po festivalech a snaží se hrát po klubech i pro menší publikum. Kromě toho připravují společně debutové album, které by mělo vyjít začátkem příštího roku. "Muziku i texty si skládáme výhradně sami, protože jen tak to pro nás má smysl a my můžeme experimentovat," říká zpěvák.

Foret je rád, že se líbí i název kapely, která vznikla v březnu loňského roku. "Dlouho jsme nad ním přemýšleli, mysleli jsme si, že se anglické názvy neujmou, a chtěli jsme něco nadlehčeného, vtipného. Kluci si ze mě pořád dělali legraci, že když mám přezdívku Forest, mohli bychom se jmenovat ForestGump. Já souhlasil, ale s malou obměnou. A tak vznikl ForetGump. Zpočátku jsem s tím měl problém, jestli to není moc, ale lidi na to reagovali pozitivně."

Známý film Forrest Gump, který kapelu k názvu inspiroval, přitom viděl Foret teprve před půl rokem. "Dokonce jsem měl od kluků z kapely za úkol zhlédnout ho povinně. Sehnali mi ho na DVD, abych vůbec věděl, o co jde," přiznává Foret.

A jak vidí svoji budoucnost? "Nikam se příliš neženu a vše beru s velkým nadhledem a rezervou, protože mi je jasné, že mánie kolem SuperStar je už dávno pryč. Já se za tuhle soutěž ale nestydím a považuji to za určitý stupeň ve své kariéře. Teď už se ale koncentruji na to, co bude. Chystám se studovat na pražské Konzervatoři od září hudbu. Dva roky po SuperStar jsem jezdil po koncertech a akcích, teď bych chtěl víc nahlédnout pod pokličku odbornějším věcem. Naučit se pořádně noty a taky hrát na piáno, což je můj sen, umím jen na kytaru. Studovat budu i pohyb a herectví, to všechno je k tomu, aby mohl člověk vylézt na pódium, důležité," uzavírá.