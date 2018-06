Zpěvák Foret zhubl 11 kilo a vyrýsoval svaly, svléká se kvůli roli

Michael Foret přiznává, že hnacím motorem byl vedle dobré kondice i vzhled, který se na muzikálových prknech řeší o něco víc než na těch muzikantských. Zvlášť, když získáte jednu z hlavních rolí.

„Chtěl bych upozornit, že se nehodlám řadit mezi kulturisty či nějaké hezouny v obepnutých tričkách. Žádné steroidy nebo něco podobného. Prostě jsem se jednou takhle dozvěděl, že budu hrát v muzikálu Mamma Mia! roli Skye, což je hoch, který na jevišti chvíli lítá v trenýrkách, než se obleče do neoprenu a začne tančit v ploutvích,“ vysvětluje zpěvák, kterému podala pomocnou ruku i manželka Eliška.

„V září mi moje žena koupila k narozeninám hezkou trenérku, a i když jsem nikdy nebyl vyznavač fitcenter - sport mám rád jinak, docela se mi to zalíbilo a baví mě to doteď. Krom toho jsem měl sestavený i jídelníček, což dělá strašně moc. Nešlo o žádné diety, naopak, bylo jídla až až. Šlo hlavně o pravidelnost, správné hodnoty a taky o to, že jídlo bylo výživné a zdravé. Pokud tuky, tak správné, pokud sacharidy, tak správné. U tohoto jídelníčku jsem zůstal, jen jednou za týden aplikuju tzv. „prasečí dny“, což mě baví,“ popisuje základ úspěchu.

Michael Foret s manželkou Eliškou

Do posilovny nyní chodí dvakrát týdně. Dvorní kontrolorkou úspěchu je stále jeho žena Eliška. „Ta je nejpřísnější. Její maminka je profesionální tanečnice ve standardních tancích a taky lektorka tance. A když jsme zkoušeli Mamma Mia!, Eliška mě doučovala po večerech doma tance a taky pečlivě koukala na každý sval, který mi z posilovny narostl. Samozřejmě to trochu zveličuju, ale má to všechno pod kontrolou. A zdá se, že je spokojená.“

Michael Foret ale musel ve cvičení polevit. Volný čas mu totiž ukrajuje finále studia na vysoké škole. „Pokud koncem ledna úspěšně dokončím školu, budu vysokoškolák. A pokud to všechno zvládnu, budu se konečně naplno věnovat i muzice. Rád bych dokončil album, které jsem z kapacitních důvodů musel posunout na letošek, a taky se připravovat na své koncerty s kapelou, které mě na jaře a v létě čekají,“ doplnil zpěvák.