Zpěvák Foret laškoval s pornoherečkou, sváděla ho bujným dekoltem

Michael Foret se s partou přátel z muzikálu Bídníci vydal po představení na večírek do baru u pražského Karlova náměstí. Nálada byla v pozdních hodinách už pokročilá a mezi hosty se nedaly přehlédnout dvě půvabné dívky v sexy oblečcích. Zvlášť jedna byla zajímavá a vyzývavá, měla bujné poprsí, před kterým se očima dalo uhnout jen těžko. A když se přidala druhá svůdnice, zpěvák už si nevěděl rady.

Brunetka, ze které se vyklubala poměrně známá pornoherečka, ovšem nakonec vyhrála před blondýnkou a u skleničky s ní Michael nakonec zůstal v družném hovoru o něco déle, než by mohlo být únosné pro jeho přítelkyni Elišku sedící opodál. Naštěstí je to dívka tolerantní a popularitu svého partnera ctí, takže stačilo vášnivé políbení a doma to měl Foret zase vyžehlené.

"Vyprávěla mi o své porno minulosti, byla docela známá, natočila dost filmů. Teď má přítele a už se pornografii nevěnuje. A taky jsme mluvili o poprsí, opravdu ho nešlo přehlédnout. Ačkoliv bych se vsadil, že má prsa umělá, tvrdila, že jsou pravá, a já musel uznat, že jí příroda obdařila krásným darem. Jsem coby Moravák zvyklý na ženy "krev a mlíko" a mnohé by spíš než zvětšovat potřebovaly už třeba ze zdravotních důvodů zmenšovat. Takový zásah plastického chirurga v tom případě samozřejmě uznávám. A pokud má dotyčná duševní nebo fyzickou potřebu mít větší prsa a zvolí implantáty, nechť je jí dopřáno," přemítá Foret.

Přítelkyně Michaela Foreta Eliška se snažila tvářit, že nic neviděla.

"Osobně zastávám spíš přirozenější typy. Doma mám ale slečnu s nejkrásnějšími ňadry na světě, takže já jsem spokojený," dodal zpěvák.

Spokojený už tolik není s prací, bude se muset totiž rozloučit s muzikálem Bídníci, který se v Divadle GoJa Music Hall bude hrát už jen do konce letošního roku.