Ženatý zpěvák Foret na líbánkách: ženě věnoval klip, který rozpláče

Michael Foret si vzal Elišku začátkem července. Už tehdy uvedl, že mu tato křehká dívka zcela změnila život i hodnoty. "Mám tu nejúžasnější ženu a jsem ten nejšťastnější člověk na světě. A tak nějak se přehodily moje hodnoty a už vím, co znamená opravdové štěstí," komentoval tehdy sňatek.

Vše teď dovedl k dokonalosti klipem k písni Voda. Opěvuje v ní právě Elišku, která si v klipu zahrála hlavní roli.

"Původně to mělo být jen soukromé video z našich líbánek. Točili jsme si na smartphone různé obrázky a když jsem k nim potom zkusil dát svoji písničku, která v metaforách popisuje právě moji ženu, tak mi to do sebe tak nějak všechno zapadlo. Takže vzniklo možná i něco jako videoklip, jelikož písnička Voda je moje úplně nová věc, se kterou teď na podzim chceme vyjít," objasnil Foret.

S Eliškou prožili líbánky na Kapverdských ostrovech, kde strávili tři týdny. "Byly to magické líbánky a jsem moc rád, že díky tomuhle videu na ně nikdy nezapomenu," uzavřel Foret, který se kromě sólové kariéry věnuje i té muzikálové. V prosinci se objeví v projektu Mamma Mia!