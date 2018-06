Sex na jednu noc? Blbý a divný, vzpomíná před svatbou Michael Foret

"V pubertě si pár takových úletů pamatuju a vždycky to bylo divný a blbý. Jelikož jsem ale přestal na diskotéky chodit už nějak v osmnácti letech, je to už hodně dávno," vzpomíná Michael Foret, který dnes dává přednost rodinné pohodě a večírkům spíše komornějšího ražení. Byly ale prý doby, kdy obracel dům vzhůru nohama.

"Pamatuju si spoustu bujarých večírku, kdy jsem například do domu svých rodičů ve svých šestnácti letech pozval jednou na Silvestra asi 12 lidí. Nakonec se jich tam protočilo zhruba 25 a skončilo to docela fatálně. Teda pro ten dům. I já mám dodnes jizvu na ruce od rozbitého skla. Rád večírky pořádám a organizuju, to mě baví. Ale vesměs moc velký pařič nejsem a spíš to mám rád tak nějak v ústraní a mimo dav. V klipu je to jen hra," říká.

Důkazem jsou ostatně jeho plány s přítelkyní Eliškou, o níž říká, že je ta nejúžasnější dívka, kterou si chce vzít. Dnešní době ale vyčítá, že vztahy máloco vydrží a při první větší bouři se prakticky rozpadají.

"Myslím, že hlavní problém dnešní doby a této generace je ten, že nic nevydržíme. Zdrhneme při jakémkoliv problému, stáhneme zadek, když někdo udělá bubu a neumíme bojovat za své cíle a názory. Proto se taky každé druhé manželství u nás rozvádí a patříme v této disciplíně do první pětky v Evropě. Když si ale poslechnu své babičky nebo jiné starší lidi, problémy tu vždy byly, jsou a budou. A není dobré každý první problém řešit hned rozchodem, útěkem a nebo hysterickými záchvaty. V tomto jsem držák a vždy si říkám, pokud nejde o život, jde o prd," směje se Foret, který má jasno i v otázce nevěry.

"Pocházím tak nějak z kvalitní a pevné rodiny, kdy rodiče jsou stále spolu a i po těch desítkách let jsou spokojení a šťastní. A tak se to snažím praktikovat i ve svém životě. Pokud někdo chce být nevěrný, ať to dělá oficiálně a ne zbaběle a potají," uzavírá zpěvák Michael Foret, který se kromě sólové kariéry věnuje i muzikálům, v prosinci se objeví v projektu Mamma Mia!.