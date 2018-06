Čekám, že mě lidi budou nesnášet, říká o nové práci zpěvák Foret

Klip podle Michaela Foreta pojednává o nočním životě ve všech jeho podobách, a to i s morálními dopady, které k tomu patří. "A je úplně jedno, jestli jde o diskotéku v Horní Dolní nebo mejdan vysoce postavených lidí. Stejně jsou ve finále všichni zvířata," vysvětluje zpěvák.

Sám prý podobně rušný život plný nekončících mejdanů neprovozuje, byť sem tam udělá výjimku.



"Dávám přednost posezení v úzkém kruhu přátel v hospůdce. Ale občas se to taky zvrhne a obrátí, abych úplně tak nelhal. Jsem z Moravy a víno, ženy, zpěv mám v krvi. O to víc jsem si ale natáčení klipu užil. Měl jsem nejprve strach, protože v něm nehraju nic moc pozitivního. Ale pak jsem si řekl, že režiséra poslechnu a užiju si to. I za cenu toho, že mě lidi budou nesnášet," doplňuje Foret.

Režisérem klipu je Lukáš Hrdý, který v minulosti točil s Divokým Billem či Michalem Hrůzou. Na place se sešlo zhruba 50 lidí, točilo se i v dešti na střeše, kde nechyběl ohňostroj a modelky. Malou roli má v rámci propagace klipu i zpěvákova přítelkyně Eliška.

Michael Foret na fotografii s odhalenou přítelkyní Eliškou

Nový Foretův klip k písni Hra vyjde v dubnu, celé sólové album pak odprezentuje na podzim. Do karet mu hrají i rozlučková představení muzikálu Děti ráje, která jsou naplánována na tento víkend.