Michael Fassbender a Alicia Vikanderová se o víkendu vzali

Sňatek uzavřeli herci během intimního obřadu jen v přítomnosti svědků. V neděli 15. října se už oba chlubili stejnými snubními kroužky na levém prsteníčku.

Michael ani Alicia o svém vztahu nikdy nemluví a podle blízkých nebudou rovněž oficiálně potvrzovat uzavření sňatku.

Ale o víkendu na Ibize s přáteli dováděli, užívali si milované karaoke a projížděli se na lodích. Vikanderová se ukázala v bílých romantických šatech, zatímco Michael v havajské košili s rozhalenkou vystavoval na odiv své vyrýsované tělo.

Novomanželé s přáteli popíjeli do časných ranních hodin a rodák z Heidelbergu si vychutnal také doutník.

„Hosté se dozvěděli, že mají přijet na Ibizu v určitý termín, všechny je pak posbírali a odvezli do pronajatého hotelu. On za svou svatební oslavu utratil spoustu peněz, aby to byla největší party roku,“ citoval deník The Sun Fassbenderova kamaráda.

Fassbender a Vikanderová se poznali v roce 2014 během natáčení filmu Světlo mezi oceány, kde Vikanderová hrála Fassbenderovu manželku.