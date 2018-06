Ženy na mě víc letí, když jsem slavný, stěžuje si Michael Fassbender

Mohlo by se zdát, že slavní lidé to mají při navazování známostí snazší. Není to vždycky pravda. Herec Michael Fassbender přiznal, že teď na něj sice ženy letí víc než kdysi, ale nestojí to údajně za moc. Kdyby prý mluvil s nějakou dívkou před třemi lety, odešla by už po dvou větách. Teď sice ne, ale je to jen proto, že je známý.

"Vzpomínám, jak jsem s jednou dívkou seděl u stolu a povídali jsme si. Řekl jsem: Bože, já se teď tak nudím. Ale ona odpověděla: To je tak zajímavé! Já na to: Víš co? Před pěti lety by to pro tebe zajímavé nebylo," prohlásil herec pro magazín GQ.

Hvězda filmů Hanebný pancharti, Stud, Prometheus, Nebezpečná metoda a letošních snímků Konzultant a 12 let otrokem také přiznala, že ve vztazích mu to zatím moc nevychází. "Myslím, že můj nejdelší vztah trval dva roky," prohlásil herec.

Fassbender v minulosti chodil třeba s kolegyní z filmu X-Men: První třída Zoë Kravitzovou a loni s další herečkou Nicole Beharie, s níž si zahrál ve filmu Stud.