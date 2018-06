Michael Douglas zpeněžil měsíčního syna za 36 milionů korun!

Podle deníku The Sun porazil OK! své soupeře v soutěži o podpis příslušné smlouvy a Dylanovy fotografie má zveřejnit příští týden, uvedl list. Douglas a Zeta-Jonesová drží svého syna mimo dosah novinářů skoro se stejným úsilím, jako drží v tajnosti podrobnosti své svatby, plánované na 30. září letošního roku."Doufám, že tyto snímky budou mít velký vliv na prodej našeho listu," citoval The Sun šéfredaktora OK! Martina Townsenda. "S Michaelem a Catherine jsme jednali dlouho a líbil se jim náš styl." OK! nechtěl sdělit, zda získal práva také na krytí svatby slavného páru. Douglas (55) požádal Zetu-Jonesovou (30) o ruku loni na Silvestra.Hercův mluvčí zpochybnil údaj o sumě, kterou OK! zaplatil, a předběžně nepotvrdil informaci The Sun, že Douglas a Zeta- Jonesová ji věnují na dobročinné účely. "Zatím s penězi nic neudělali. Nemyslím, že je někomu něco do toho, co lidé dělají se svými penězi," citoval list mluvčího.