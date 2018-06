Douglas: Táta je hrdý, že jsem byl závislý na sexu. Není to ale pravda

Když měl v roce 1992 v kinech premiéru Základní instinkt, napsal britský bulvár, že Michael Douglas trpí závislostí na sexu i v soukromí a musel se léčit. Herec však prohlašuje, že nikdy závislý na sexu nebyl a nikdy kvůli tomu léčbu nepodstoupil.

„Dovolte mi, abych vám vysvětlil, jak celý ten mýtus o mé závislosti na sexu vznikl. Měl jsem problémy s alkoholem, přišel jsem o nevlastního otce a podstoupil dobrý léčebný pobyt v sanatoriu, rozhodně mi to pomohlo pochopit řadu věcí,“ řekl Douglas pro magazín Event.

„Základní instinkt zrovna vešel do kin a nepamatuji se, kdo tím chytrým redaktorem z Londýna byl, ale přišli najednou se závislostí na sexu. Byla to nová choroba. Nikdo o tom do té doby neslyšel, ale od té doby se mě to drží.“

Jeho závislost na sexu prý novináři stále občas vytáhnou a i když jemu to není zrovna příjemné, jeho otce Kirka to vždy pobaví. „Můj otec je za to na mě vlastně hrdý. On totiž velmi miluje humor,“ prohlásil Douglas.

Kirk Douglas oslaví v prosinci příštího roku stovku. Michael prý nepochybuje o tom, že se jí dožije, protože za dlouhověkost vděčí právě svému smyslu pro humor a optimismu. Michael Douglas pro něj už teď začal plánovat velkolepou oslavu 100. narozenin.