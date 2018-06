Michael Douglas: Synovi nadávali do židů, na víru nezanevřel

Dylan rodiče požádal, aby mohl podstoupit bar micva (obřad, kdy se po 13. narozeninách stává židovský chlapec v náboženském smyslu mužem). Jeho zájem o judaismus překvapil také dědečka Kirka Douglase, který letos v prosinci oslaví 99. narozeniny.

„Kirk byl nadšený. Nemohl tomu uvěřit. Tak jsme to udělali, byli jsme nesmírně hrdí. Vneslo to do naší domácnosti spoustu spirituality,“ řekl Michael Douglas v rozhovoru pro NBC. „Ironií je, že můj otec je žid, moje matka protestantka. A vzal jsem si Catherine, která je katolička,“ dodal.

Herec zavzpomínal na synovu první zkušenost s antisemitismem. Zažil ji na loňské rodinné dovolené ve Francii. Rozrušený Dylan přiběhl za rodiči do hotelového pokoje poté, co ho u bazénu urážel muž.

„Zíral jsem na něj. Najednou jsem s hrůzou zjistil, co mohlo toho muže rozhořčit: Dylan měl na krku Davidovu hvězdu,“ řekl a s mužem u bazénu si šel promluvit. „Nebyla to příjemná diskuse. Pak jsem si sedl se synem a řekl mu: Dylane, poprvé jsi okusil chuť antisemitismu,“ dodal Douglas.

Herec má s Catherine Zeta-Jonesovou kromě Dylana ještě dceru Carys (12). Z prvního manželství s Diandrou Lukerovou má syna Camerona (37), který skončil kvůli drogám ve vězení (více zde).