Michael Douglas se zotavuje, s rodinou objíždí zábavní parky,

Michael Douglas vypadá den ode dne lépe. S manželkou Catherine Zeta-Jonesovou chtějí dětem vynahradit nepříjemné období jeho léčby, a tak vyrazili do zábavních parků.

Nejprve navštívili slavný Disney World a pak i Magický svět Harryho Pottera v Orlandu na Floridě. Douglasův spokojený úsměv zachytila kamera na horské dráze, na kterou vyrazil s desetiletým synem Dylanem. Jeho žena jela v druhém vozíku se sedmiletou dcerou Carys.

"Rakovina vás odrovná. Nikdy si nemyslíte, že se to může stát právě vám. Ale já to porazím. Nádor se zmenšuje. Nevypadá to, že by se to rozšířilo do celého těla" řekl Douglas.

Šestašedesátiletý herec konečně trochu přibral a i jeho třiadevadesátiletý otec Kirk Douglas věří, že se mu daří podstatně lépe. Na mezinárodním filmovém festivalu v Santa Barbaře řekl, že jeho syn Michael má znovu chuť k jídlu a zase začíná být divoký jako dřív.

Kirk Douglas na mezinárodním filmovém festivalu v Santa Barbaře (20.11.2010)

Michael Douglas dokončil osmitýdenní ozařování a chemoterapii v říjnu. Od té doby se jeho zdravotní stav zlepšuje. "Michael a Catherine jsou velmi šťastní a vděční, že se věci vyvíjí tímto způsobem," řekl magazínu People Douglasův mluvčí Allen Burry.