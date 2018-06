Michael Douglas poděkoval za Emmy své manželce, ta byla v Číně

Michael Douglas dostal cenu Emmy za hlavní roli ve filmu Liberace. "Zasloužíš si půlku mé trofeje," řekl svému hereckému partnerovi Mattu Damonovi.

Právě on a jeho žena Luciana dělali osmašedesátiletému herci doprovod na červeném koberci.

Osamělého Michaela Douglase doprovodili na červeném koberci Matt Damon s manželkou.

Ačkoli se všude píše o konci manželství, Michael Douglas měl na cenách Emmy stále snubní prsten a své manželce vzdal poctu.

"Rád bych poděkoval své ženě Catherine za podporu, svým dětem Dylanovi a Carys a nezapomínám ani na nejstaršího syna Camerona, doufám, že ho brzy budu smět znovu vidět," vzpomněl Douglas i na syna, který je ve vězení za obchodování s drogami (vice čtěte zde).

Michael Douglas získal cenu Emmy za roli homosexuálního pianisty. Catherine Zeta-Jonesová byla v době předávání cen Emmy v Číně, kde se otevírala nová filmová studia.

Rozchod s manželkou pak pro ET online komentoval slovy: "Všichni jsou v pohodě. Není co víc říct. Prostě si dáváme trochu pauzu. Mluvíme spolu. Myslím, že všechno bude fajn a doufám v to."

Catherine Zeta-Jonesová místo Emmy odjela do Číny spolu s dalšími herci jako John Travolta nebo Nicole Kidmanová otevřít nové filmové studio.