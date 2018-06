Michael Douglas: Musím se naučit líbat chlapa

Michael Douglas, dosud neochvějný symbol heterosexuálního chlapáka, přijal epizodní roli v populárním americkém komediálním seriálu Will And Grace. V něm si zahraje homosexuálního policistu, který se zamiluje do hlavního hrdiny úspěšného sitcomu. Ve Spojených státech velmi oblíbený seriál Will And Grace je v podstatě kombinací Ally McBealové a Sexu ve městě.