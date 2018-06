Je to lež, brání se Douglas nařčením, že onanoval před zaměstnankyní

Herce během Vánoc kontaktovali novináři z časopisu Hollywood Reporter, kteří měli vyjádření ženy obviňující ho ze sexuálního obtěžování.

„Zaprvé tvrdí, že jsem před ní mluvil vulgárně. Ne o ni, ale že jsem používal peprná slova. Zadruhé prohlašuje, že když jsem soukromě telefonoval, a ona byla u toho, že jsem s mými přáteli mluvil sprostě. Nakonec jsem ji vyhodil, kvůli práci, kterou dělala. Ale ona tvrdí, a to je zatřetí, že jsem zařídil, aby si u filmu už neškrtla. A začtvrté prohlašuje, že jsem před ní masturboval,“ postěžoval si herec magazínu Deadline.

Michael Douglas veškerá tvrzení bývalé zaměstnankyně odmítá. „Celé je to lež, vymyšlené, není na tom ani slůvko pravdy,“ řekl.

Promluvit se rozhodl s ohledem na svou rodinu a hlavně děti. „Je to nesmírně bolestivé. Nemám žádné kostlivce ve skříni. Nejvíce to ubližuje ženě a dětem. Ty jsou opravdu rozrušené. Musí jít do školy s obavou, že v nějakém článku o mně budou psát jako o sexuálním predátorovi. Mají strach a není jim to příjemné,“ dodal.

Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas na záběrech z roku 2016:



