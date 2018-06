Michael Douglas o své rakovině lhal, poradil mu to lékař

Herec měl právě před turné k novému filmu, když se dozvěděl diagnozu.

"To bylo těsně předtím, než jsem měl jít na velké turné kvůli Wall Street: Peníze nikdy nespí. Tak jsem řekl, že ho nemůžeme zrušit kvůli tomu, že se necítím dobře. Musel jsem vyjít ven a přiznat, že mám rakovinu," řekl Douglas v televizním pořadu This Morning.

Jeho chirurg ho ale přesvědčil, aby herec o typu rakoviny lhal a oznámil, že má rakovinu krku.

"Řekl jsem: V pořádku, ale proč? On odpověděl: No, když budete muset na operaci, nebude to hezké. Přijdete o část čelisti, jazyk a všechny tyhle věci. Tak jsem řekl: OK, chápu," přiznal herec.

Douglasovi diagnostikovali rakovinu v srpnu 2010. Nemoc byla v pokročilém stadiu. Lékaři mu dávali ale velkou šanci na uzdravení. Během nemoci zhubl dvacet kilogramů a podstoupil ozařování a chemoterapii.

Herec v lednu 2011 prohlásil, že rakovinu porazil. Ale i dva roky od skončení léčby chodí každého půl roku na kontrolu.

Douglas nedávno prohlásil, že rakovinu nedostal z kouření a alkoholu, ale nejspíš ji mohl dostat při orálním sexu (více zde). Hned poté se objevily spekulace, že právě tato jeho slova byla důvodem k odloučení od manželky Catheriny Zeta-Jonesové. Ani jeden z nich to ovšem nepotvrdil.