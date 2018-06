Michael Douglas je nejspíš potomkem pirátů

"Z celého srdce to tady miluji. Jsem pyšný na to, že mohu mít na takovém překrásném místě vlastní dům a rodinu. Bermudy jsou krásné ostrovy s pětapadesáti tisíci obyvateli a já si troufám myslet a věřit, že nejméně polovina z nich jsou mí vzdálení příbuzní," řekl Douglas o svém vztahu k souostroví.

"Vždy jsem se na své kořeny snažil v rodině vyptávat. Ale každý o tom, z alespoň pro mne dodnes nepochopitelných důvodů, nerad mluvil. Myslím si, že všichni měli rozhodně co do činění s piráty. Před čtyřmi sty lety do téhle oblasti totiž přišlo mnoho vykradačů lodí ze Skotska a Irska. Ztroskotali tu, zabrali si půdu a začali zde žít," prozrazuje hlavní hrdina snímku Základní instinkt a manžel hollywoodské krásky Catherine Zeta-Jonesové.

Douglas přiznal, že na Bermudách žije více než šedesátka jeho přímých příbuzných. "Mám je více či méně rád. A podle jejich chování si často říkám - s potomky pirátů si opravdu moc nezadají," dodal Douglas.

Pokud by herec byl opravdu potomkem pirátů, pak ze strany své matky. Jeho otec, známý hollywoodský lamač ženských srdcí let minulých Kirk Douglas (84), jehož pravé jméno zní Isidore Demsky, je totiž potomkem ruských imigrantů Jacoba a Channy Demskych.