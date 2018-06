Douglas: Lituji nepříjemností, které měla Catherine s naším odloučením

„Měli jsme na cestě manželstvím malé klopýtnutí. V hereckém oboru je problém, že o všem ví všichni. Catherine miluji víc než kdy předtím. A doufejme, že ten pocit je vzájemný. Překonali jsme problémy. Pokud to oba lidé chtějí a chtějí to zlepšit, podaří se to. Nemůžete to zvládnout, když to chce jen jeden,“ řekl herec listu Daily Mail.

„Lituji všech nepříjemností, které naše odloučení způsobilo Catherine a její rodině,“ dodal k propírání jejich manželských problémů na veřejnosti.

Douglas, který si Zeta-Jonesovou vzal v roce 2000 a nyní chystají oslavu 15. výročí sňatku, promluvil také o svých dětech, které projevily velký zájem o judaismus. Hercův otec je žid, matka protestantka a manželka katolička. Přesto jeho syn Dylan rodiče požádal, aby mohl podstoupit bar micva (obřad, kdy se po 13. narozeninách stává židovský chlapec v náboženském smyslu mužem). Bat micva, což je obdoba obřadu pro dívky, nyní čeká také jeho dceru Carys.

Celá rodina nedávno zamířila do Izraele, kde Douglasovi odevzdali cenu členové filantropické skupiny Genesis. Organizace rusky mluvících židů tvořící vztah mezi Izraelem a věřícími v zahraničí věnovala herci také dva miliony dolarů. On oznámil, že peníze použije na dobré účely a věnuje je židovským charitativním organizacím.