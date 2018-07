Michael Douglas prosí svého nejstaršího syna, aby se k němu nastěhoval

Michael Douglas doufá, že by se tak jeho syn mohl snáze vyhnout návratu ke své neslavné minulosti drogového dealera či přímo užívání heroinu, píše server RadarOnline.



Cameron je nejstarším potomkem Michaela Douglase a nejstarším vnukem Kirka Douglase (101). S oběma hereckými hvězdami si zahrál ve filmu Tak to chodí z roku 2003. Se slávou se ale neuměl vyrovnat a začal užívat drogy. Kromě toho je také prodával.

„Cameron se vždy těžce vyrovnával s faktem, že je synem a vnukem hollywoodských ikon. V životě se několikrát špatně rozhodl a dovedlo ho to až do vězení. Po propuštění se snažil chovat nenápadně a trávit čas s otcem a matkou. Věří, že má před sebou nový začátek a šanci začít nový život,“ napsal před dvěma lety New York Post.

Brzy po návratu z vězení se Cameron seznámil s instruktorkou jógy Viviane Thibesovou. Páru se v prosinci 2017 narodila dcera Lua Izzy. Překážkou ve snažení Michaela Douglase může být nesouhlas jeho ženy Catherine-Zety Jonesové, která si přítomnost Camerona a jeho přítelkyně ve svém domě nepřeje.

Cameron je jediným potomkem Michaela Douglase z jeho prvního manželství s filmovou producentkou Diandrou Luknerovou (62).