Douglasova syna pustili za dobré chování o dva roky dříve z vězení

Sedmatřicetiletý Cameron je nejstarším potomkem herce Michaela Douglase a nejstarším vnukem herce Kirka Douglase. S oběma hvězdami si zahrál ve filmu Tak to chodí z roku 2003. Se slávou se však nedokázal vyrovnat a začal užívat drogy. Kromě toho je také sám prodával.

Nejmladší z hereckého tria Douglasů prý teď na svobodě začne psát knihu o svém pobytu za mřížemi, slávě i neschopnosti se s ní vyrovnat.

„Cameron v ní bude hovořit o tom, jak se vyrovnával s faktem, že je synem a vnukem hollywoodských ikon. Co všechno udělal v životě špatně a dovedlo ho to až do vězení a nakonec i do samovazby. Po propuštění se chová nenápadně a tráví čas s otcem a matkou. Věří, že má před sebou nový začátek,“ informoval deník New York Post.

Cameron je jediným potomkem Michaela Douglase z jeho prvního manželství s Diandrou Luknerovou. Když byl odsouzen, jeho otci spadl kámen ze srdce, protože měl předtím strach, že Cameron kvůli drogám brzy zemře.

„Blížil se sám k smrti, nebo by ho někdo zabil. Můj syn byl prodejcem drog a já nemohu přimhouřit oko nad jeho chováním. I se všemi svými chybami a nemocí, co Cameron má, je to ohromný mladý muž. A já bych ho nepodporoval, kdybych to takto necítil,“ řekl Douglas v americké televizi NBC.

V současnosti prý Cameron tráví čas jen s rodinou a přemýšlí, co kromě psaní knihy bude v životě dělat. Rád by si našel normální práci a třeba i přednášel mladým lidem, kteří mají zkušenosti s drogami a poučil je o tom, jak špatně mohou dopadnout, když budou drogy dále užívat.

Cameron Douglas na premiéře filmu “Tak to chodí”, kde si v roce 2002 zahrál s otcem a dědou: