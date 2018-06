Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová jsou znovu spolu

Michael Douglas se na premiéře filmu Last Vegas objevil sice bez manželky, ale se snubním prstenem a podle deníku Daily Mirror se Zeta-Jonesová nastěhovala zpět do jejich společného bytu v New Yorku a Douglas sdělil svým přátelům, že se dali znovu dohromady.

Na premiéře měl prý dobrou náladu a na otázky na vztah s Catherine odpovídal: "Daří se nám skvěle, jí je lépe než kdy dřív."

Michael Douglas na premiéře filmu Last Vegas v New Yorku Catherine Zeta-Jonesová stále nosí snubní prsten (říjen 2013)

V televizním pořadu Live With Kelly & Michael zase prozradil, že Halloween trávili s rodinou pohromadě.

"Catherine byla za Sněhurku. Já se opozdil, tak jsem popadl nějakou masku v obchodě a všichni říkali, že to měl Michael Myers jako vrah v hororu," řekl Douglas.

Michael Douglas, jeho žena Catherine Zeta-Jonesová, dcera Carys a syn Dylan

Devětašedesátiletý Douglas a čtyřiačtyřicetiletá Zeta-Jonesová žili odděleně šest měsíců. Zprávy o jejich pauze se objevily v srpnu. Ani jeden z nich ale nemluvil o ukončení třináctiletého manželství, během kterého se jim narodil syn Dylan a dcera Carys a museli společně překonat Douglasovu rakovinu i psychické obtíže herečky, která trpí maniodepresivní psychózou.