Michael Douglas napadl fotografa, který prý udeřil jeho ženu

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová přijeli do londýnského hotelu, který už byl obklopen fotografy. Když se mezi nimi prodírali, udeřil jeden herečku do obličeje. Ta se při vstupu do dveří rozčílená otočila a zakřičela: "Jak si dovolujete do mě strkat! Ať okamžitě přijde policie. Ten muž mě udeřil".

Douglas ovšem na policii nečekal, vrhl se do davu fotografů a jednoho z nich silně odstrčil. Přidal i sprostou nadávku. Ochranka pak rozzuřeného Douglase odvedla do hotelu.

Herec, který ještě donedávna bojoval s rakovinou, ukázal, že už je znovu plný síly. Výlet do Londýna zhodnotil i přes tento incident pozitivně. "I přes tohle byl výlet a ceremoniál úžasný a všichni jsme si to užili," řekl Douglas pro pořad Entertainment Tonight krátce po incidentu.

Catherine Zeta-Jonesová si z Londýna odvezla titul komandérka řádu britského impéria za umění. Řád jí předal princ Charles.

Catherine Zeta-Jonesová dostala řád od prince Charlese Michael Douglas, jeho žena Catherine Zeta-Jonesová, dcera Carys a syn Dylan

"Jsem tou cenou naprosto ohromena. Jako britská občanka jsem velmi hrdá. Moje máma a táta tomu ani radostí nemohou uvěřit," svěřila Zeta-Jonesová.