Douglas a Zeta-Jonesová problémy nepřekonali, rozvod se prý blíží

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová před půl rokem oznámili, že jejich manželství prochází krizí a že žijí odděleně. V listopadu bylo vše jinak. První pokus žít zase jako rodina učinili během vánočních svátků, jenže herečka teď lituje, že se nechala přemluvit. Prý to bylo hotové peklo a je evidentní, že manželství skončí rozvodem.

"Jejich návrat k sobě byl naprostou katastrofou a dospěli k tomu, že už není cesty zpět. Rozvod je nevyhnutelný," tvrdí zdroj amerického bulvárního listu National Enquirer.

Douglas chtěl manželství zachránit především kvůli dětem. Třináctiletého Dylana a desetiletou Carys pravidelně odvážel do školy i vyzvedával a poté, co děti usnuly, odcházel do svého bytu.

"Na Catherine to udělalo dojem, je vděčná, že Michael chce s dětmi zůstat v kontaktu, ale už je připravená začít žít bez něj. Je to smutné, ale Catherine prostě přestala Michaela milovat," píše dál National Enquirer.

Život hereckých manželů výrazně ovlivnily i nemoci. Douglas bojoval s rakovinou, u Zeta-Jonesové se zase propukla maniodepresivní psychóza.