Má sexuální orientace je fluidní, říká potřetí ženatý Michael C. Hall

„Myslím, že sexuální orientace je širší spektrum. Já jsem někde v tomto spektru. Jsem heterosexuál, ale když by to bylo vyjádřeno procentuálně, řekl bych, že nejsem vyhraněný heterosexuál,“ uvedl Michael v rozhovoru pro magazín Daily Best.

Gaye si zahrál v seriálu Odpočívej v pokoji, na Broadwayi v představení Hedwig a Angry Inch a hrál také roli Emceeho v představení Kabaret.

„Myslím, že když jsem hrál Emceeho, vyžadovalo to ode mě, abych si nechal několik dveří doširoka otevřených, protože tato postava, jak si ji představuji, je pansexuální. Jo, v tom představení jsem se každý večer líbal s Michaelem Stuhlbargem. Myslím, že jsem vždy tíhl k jisté fluidnosti s ohledem na sexuální orientaci,“ prohlásil.

Michael C. Hall ovšem nikdy nezkusil nic sexuálně fyzického s jiným mužem a zůstane prý nadále věrný třetí manželce Morgan MacGregorové, kterou si vzal v únoru 2016.

Herec byl v letech 2008 až 2011 ženatý s kolegyní ze seriálzu Dexter Jennifer Carpenterovou. Jeho první manželkou byla herečka Amy Spangerová. Vzali se v roce 2002 a rozvedli o pět let později.

Dextera v češtině nadaboval Saša Rašilov: