Malý syn Michaela Bublého má rakovinu jater a podstoupí chemoterapii

Noah má teď před sebou čtyři měsíce chemoterapie zacílené na rakovinu jater. Pro argentinský časopis Gente to řekla Noahova teta Daniela.

„Pokud chtěl Bůh, aby se na to přišlo takto, tak jen proto, že chtěl Noaha zachránit,“ uvedla sestra Luisany Lopilato s tím, že rakovinu odhalili lékaři z kliniky v Buenos Aires.

„Rakovina je příšerná choroba, ale věříme, že ji Noah překoná. Víme, že to dokáže. Nastal čas pro dlouhou a složitou léčbu, ale musí se to udělat. Říkají, že děti jsou obecně velmi silné na to, aby chemoterapii zvládly, a můj synovec je bojovník,“ dodala Daniela.

Michael Bublé kvůli synovu onemocnění přerušil svou kariéru a hodlá se věnovat jen rodině. Podle lékařů má jeho syn devadesátiprocentní šanci na vyléčení.

Kanadský zpěvák, jehož často označují za nového Sinatru, a argentinská herečka se vzali v březnu 2011. Brali se nadvakrát. Nejprve měli církevní obřad v Argentině, poté uzavřeli i civilní sňatek v Kanadě. V srpnu 2013 se jim narodil první syn Noah a letos v lednu přišel na svět druhý syn Elias.