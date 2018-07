Michael Bublé má po dvou synech dceru. Holčička dostala tři jména

„Jak jen popsat, že vám srdce exploduje láskou? Den má málo hodin na to, přemýšlet o tom. Děkuji Bohu za tento dar života a štěstí! Protože dívat se jí do očí, je jako dívat se do nebe!“ napsala novopečená maminka na sociálních sítích.

Holčička se narodila ve středu a podle mluvčího páru dostala jméno Vida Amber Betty.

Manželé mají ještě dva syny Eliase (2) a Noaha (4). Staršímu z kluků ve třech letech diagnostikovali rakovinu jater. Noah úspěšnou léčbu formou chemoterapie a jeho otec přerušil na čas pěveckou kariéru, aby o syna mohl pečovat.

„Prošel jsem si peklem. Nedokážu o tom všem do detailů mluvit ani se svými nejlepšími přáteli. Tak moc to bolí. Je to můj kluk, můj superhrdina. Peklo vlastně vypadá v porovnání s tím, čím jsme si prošli, jako pohodové místo pro dovolenou,“ řekl nedávno Bublé deníku Herald Sun.

Kanadský zpěvák, jehož často označují za nového Sinatru, a argentinská herečka se vzali v březnu 2011. Brali se nadvakrát. Nejprve měli církevní obřad v Argentině, poté uzavřeli i civilní sňatek v Kanadě. V srpnu 2013 se jim narodil první syn Noah a v lednu 2016 přišel na svět druhý syn Elias.