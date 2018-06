Kerrová už nebude andílek, u Victoria’s Secret prý skončila dobrovolně

Miranda Kerrová brzy oslaví třicetiny a to je pro modelku poměrně vysoký věk. Ještě před tímto jubileem taky končí většina slavných andílků Victoria’s Secret.

Když se provalilo, že Kerrová nebude mít prodlouženou smlouvu, rozvířilo to řadu spekulací o tom, že je pro značku příliš stará.

Přehlídka Victoria's Secret 2012

Mluvčí značky to ale popřel s tím, že by se nezbavovali tolik populární modelky. Sama Kerrová v rozhovoru pro Sydney Morning Herald uvedla, že končí dobrovolně.

"Jsem v modelingu od svých třinácti let. Teď vstupuji do nové životní fáze. Cítím to tak od chvíle, kdy se narodil můj syn a stala jsem se matkou. Zjistila jsem, že si musím stanovit priority," řekla modelka.

A pracovní prioritou je pro ni její řada kosmetiky a další projekty. "V kariéře rozvíjím vlastní příležitosti, které odrážejí mé zájmy. Zkrátka teď nejsem v pozici, abych si mohla dovolit podepsat plnohodnotnou smlouvu," dodala.

Spolu s manželem Orlandem Bloomem a jejich dvouletým synem Flynnem se také přestěhovala z Los Angeles do New Yorku. Tam britský herec bude na Broadwayi vystupovat jako novodobý Romeo.