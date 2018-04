Mia Farrowová zrazovala dceru Dylan od medializace kauzy s Woodym Allenem

„Já jsem chtěla, aby to všechno pominulo. Nechtěla jsem nic křísit. Byla to příšerná kapitola života pro nás všechny, ale také jsem pochopila a respektovala, že měla potřebu to udělat a že chtěla být součástí hnutí MeToo,“ řekla Mia Farrowová na galavečeru Time’s 100 v New Yorku.

Dylan Farrowová o zneužívání promluvila dvakrát. V roce 2014 pro New York Times a podruhé loni v prosinci pro Los Angeles Times, kdy byla motivována hnutím MeToo. V obou případech obvinila Allena, že ji jako adoptivní otec pohlavně zneužíval, když jí bylo sedm let. Režisér to označil za výmysl a snůšku lží. Tvrdil, že Farrowová dceru do zveřejnění kauzy dotlačila jako trest za to, že si vzal její adoptivní dceru Soon-Yi Previnovou (47).

Mia Farrowová prohlásila, že neodsuzuje herce za spolupráci s Allenem. „Je to na každém. Neovlivňuje mě to. Chci říct, řešila bych to, kdyby to byl blízký přítel. Nemyslím si však, že by blízký přítel něco takového udělal, protože by věděl, čím si naše rodina prošla. Ale u jiných lidí neočekávám, že o tom vědí nebo je to zajímá,“ dodala Farrowová.

Herečka přišla na slavnostní předávání cen Time’s 100, kde její syn Ronan Farrow (30), který rovněž v minulosti útočil na otce Woodyho, převzal cenu za novinářský přínos k odhalení sexuálního skandálu producenta Harveyho Weinsteina.