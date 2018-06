Luxusní móda, známé tváře a pocta Formanovi. Celebrity si užívají Vary

„Já jsem viděl film Lásky jedné plavovlásky v kině Ořechovka, když jsem byl malý kluk. Seděl jsem v první řadě na balkóně a když došlo k postelové scéně, tak jsem se smál tak, že jsem se čelem praštil o obrubník tam v první řadě. Takže tuto vzpomínku mám celkem velmi živou,“ přiznal na červeném koberci moderátor Marek Eben.

Stejně natěšená na zahajovací film byla i herečka Jana Plodková. „Miluji Vlasy, Přelet nad kukaččím hnízdem a Lásky jedné plavovlásky. Jsem hrozně ráda, že je tento film zrovna dnes a tady,“ prohlásila.

Její kolegyně Jitka Schneiderová miluje všechny filmy Miloše Formana, proto se bála, že večerní promítání nestihne. „Byla jsem trošku ve stresu, protože mi nedorazily šaty. Nakonec vše dobře dopadlo,“ přiznala herečka.

Alena Mihulová, která byla vdaná za režiséra Karla Kachyňu, se se slavným kolegou svého manžela prý nikdy nepotkala. Velmi ji to ale mrzí. „Měl ho hodně rád můj manžel. Takže jsem o něm slyšela jen to nejlepší, jaký je po lidské stránce úžasný člověk,“ řekla herečka, která se prý ve Varech letos moc neohřeje a ráda by za pár dní stihla nějaký další pěkný film.

Slavnostní zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary - na červeném koberci moderátor Marek Eben. (29. června 2018)

Nejen na filmy a večírky se těší herec Jiří Macháček. Jeho největší potěšení z účasti na filmovém festivalu je, že může být se svou manželkou. „Mám hodně práce, takže díky festivalu jsem konečně trochu se svojí ženou. Pak se těším hrozně na dokument King Skate, který je o tom, jak si první skejtaři začali vyrábět první skejty ve svých dílnách,“ přiznal s tím, že i on patřil mezi ně.

VIDEO: V Karlových Varech začal 53. ročník mezinárodního filmového festivalu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu