Mezinárodní maturita a kouzlo tří C

Těsně před tím, než se studenti posledního ročníku The English College in Prague pustili do náročného zkouškového maratonu, který obnáší mezinárodně uznávaná maturitní zkouška, k nim promluvil lord Howe z Aberonu. Mezinárodní bakalariát je samozřejmě důležitá věc, pravil onen úctyhodný prošedivělý muž, skutečným klíčem ke dveřím do světa jsou ale tři dovednosti. A právě ty, říkejme jim tři C, byste si z této školy měli odnést...Pod prvním C se skrývá komunikace (communication), prozradil někdejší ministr zahraničních věcí Velké Británie. Právě na ní závisí nejbližší osud Evropy. Nejde přitom pouze o znalost cizích řečí a počítačovou gramotnost, ale také o uznání základního principu komunikace: komunikovat znamená domlouvat se.Druhým C začíná slovo calculation, tedy schopnost kalkulace. V budoucnu mají šanci jen ti, kdo dokáží odhadnout situaci, zhodnotit všechna pro a proti, posoudit objektivní fakta a nezapomenout na subjektivní názor.C označuje i contemplation, tedy rozjímání, uvažování a hloubání - nad sebou, nad ostatními, nad světem. Jen díky této schopnosti si člověk může stanovit cíle, k nimž zamíří, a hodnoty, které bude vyznávat. Ty mu pak budou jako maják sloužit v momentech, kdy se bude chtít zastavit a ohlédnout zpět.