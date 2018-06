Mezi zakázaná křestní jména na Zélandu patří V8, Anal či Lucifer

Na Novém Zélandu tak nebude ani děcko, které by mělo místo křestního jména jen tečku, jak chtěli jeho rodiče, ani potomci označovaní pořadovou číslovkou 2., 3. či 5. podle toho, jak přicházeli na svět, upřesnilo novozélandské ministerstvo vnitra.

V roce 2008 novozélandský soud zabývající se rodinnými záležitostmi nařídil rodičům změnit křestní jméno devítileté dcerky, kterou pojmenovali Talula Does The Hula From Hawaii (Talula tančí havajský tanec hula).

A neprošly ani další případy, kdy byli rodiče až příliš kreativní, včetně křestních jmen, která v překladu znamenala Zastávka autobusu číslo 16, Půlnoční Chardonnay či značka cigaret Benson & Hedges, kterou rodiče chtěli rozdělit mezi svá dvojčata.